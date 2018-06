Leeftijdsgrens van 23 jaar voor spelers beloftenelftallen in hoogste divisies

Dat is donderdag besloten tijdens de buitengewone bondsvergadering van de KNVB voor clubs uit het prof- en amateurvoetbal.

Over het voorstel werd woensdag tijdens algemene KNVB-vergadering al overeenstemming bereikt. De clubs werden het toen nog niet eens over hervormingen binnen de Eredivisie.

De strengere eisen aan beloftenteams van profclubs volgen na kritiek van andere teams uit de verschillende competities.

De clubs baalden ervan dat ze soms tegen spelers moesten voetballen die normaal gesproken alleen maar in het eerste elftal van hun club uitkwamen. Die spelers gebruikten de duels van het tweede elftal om weer ritme te vinden na blessureleed.

Balans

Eric Gudde, algemeen directeur betaald voetbal van de KNVB, is blij met de strengere regelgeving. "Het ging ons erom een balans te vinden tussen de ontwikkeling van talenten en een eerlijke competitie. Dat is volgens mij nu wel gebeurd."

"We hebben afgelopen seizoen goed naar de ploegen van Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en Jong FC Utrecht in de Jupiler League gekeken. Ajax speelde op vrijdag soms met zeven andere spelers dan op maandag. Dan kan ik begrijpen dat er ploegen gaan klagen."

"Of Jong Ajax daardoor kampioen is geworden? Ik denk dat ze een goede selectie hadden en terecht kampioen zijn geworden. Maar het kan wel hebben meegespeeld", aldus Gudde.

Limiet

Voor het komende seizoen geldt ook dat spelers van 18, 19 en 20 jaar niet meer in de beloftenploeg van hun profclub mogen uitkomen als ze achttien duels in het eerste elftal hebben gespeeld. Voor spelers van 21 en 22 jaar is die limiet op zeven basisplaatsen vastgesteld.

De KNVB wil voor het seizoen 2019/2020 een lijst met voetballers die sowieso niet in het tweede elftal van hun profclub mogen uitkomen opstellen. Afgesproken is ook dat er de komende twee jaar nog geen promotie- en degradatieregeling tussen de Eerste en Tweede Divisie is.

Jong Ajax kroonde zich afgelopen seizoen als eerste beloftenteam tot kampioen van de Jupiler League. Het elftal van coach Michael Reiziger mocht echter niet promoveren aangezien het eerste elftal al in de Eredivisie speelt.