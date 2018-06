Jeugdinternational Groeneveld van NEC naar Belgisch kampioen Club Brugge

Groeneveld heeft in Brugge een contract voor vier seizoenen ondertekend. Hij doorstond de medische keuring donderdag zonder problemen. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overgang gemoeid is.

De vleugelspits kwam sinds 2016 uit voor NEC, dat hem uit de jeugdopleiding van PSV plukte. Afgelopen seizoen kwam hij in de Jupiler League tot dertig duels waarin hij goed was voor dertien goals en zeventien assists. Dat was niet genoeg om NEC terug naar de Eredivisie te brengen, aangezien de ploeg in de play-offs sneuvelde.

Mede daarom kon NEC de aanvaller niet binnenboord houden. "Voor Arnaut is dit een mooie vervolgstap in zijn carrière en we zijn uiteraard hartstikke trots op het feit dat hij vanuit ons de stap maakt naar een absolute topclub in België", aldus technisch directeur Remco Oversier.

Trots

Groeneveld is trots op zijn overgang naar de kampioen van de Belgische Jupiler Pro League. "Ik ben echt heel blij dat ik naar Club kan komen", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

"Ik had heel wat aanbiedingen, maar heb bewust gekozen voor Club Brugge. De historie en resultaten van het afgelopen seizoen waren al mooi, maar ik heb enkele wedstrijden kunnen zien en was echt onder de indruk van de fans."

Bij Club Brugge treft Groeneveld met international Ruud Vormer en Stefano Denswil zeker twee landgenoten. Kenneth Vermeer en Jordy Clasie speelden afgelopen seizoen op huurbasis in Brugge.