Ajax vernoemt prijs voor grootste talent jeugdopleiding naar Nouri

Nouri kreeg in juli vorig jaar tijdens een oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk te maken met hartfalen en moest op het veld worden gereanimeerd. De middenvelder heeft ernstige en blijvende hersenschade en zal volgens de artsen nooit meer normaal kunnen functioneren.

De familie en Ajax staan binnen enkele maanden tegenover elkaar in een arbitragezaak die de familie heeft aangespannen. Zij stellen Ajax verantwoordelijk voor de gevolgen van de tragische gebeurtenis.

Desondanks heeft de familie ermee ingestemd om de trofee naar Nouri te vernoemen. De vader en broer van de kleine middenvelder waren donderdag bij de uitreiking aanwezig.

Algemeen directeur Edwin van der Sar was er erg blij mee dat de familie aanwezig was bij de uitreiking. "We hebben het afgelopen jaar heel erg met jullie meegeleefd. Jullie verdriet is nauwelijks te bevatten. We zijn heel trots dat jullie er vanavond bij zijn."

Gedarteld

Volgens de oud-doelman vertegenwoordigt de trofee hetgene waar Nouri als voetballer voor stond. "Abdelhak staat voor Ajax. Hij is een voetballer die hier gekneed is, die hier gedarteld heeft, die hier zijn doelpuntjes en acties maakte. Hij staat symbool voor de voetballer die we graag willen zien", aldus Van der Sar. "De trofee staat voor liefde, verbondenheid, samenzijn."

De prijs ging naar Ryan Gravenberch, die vorige maand met Oranje onder 17 Europees kampioen werd. De middenvelder tekende donderdag bovendien een driejarig contract bij de Amsterdammers.

Gravenberch kreeg de trofee, waarop twee handen een hartje vormen, uit handen van Donny van de Beek. De international, zelf een goede vriend van Nouri, kreeg de prijs in 2015.