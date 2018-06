Pelé acht Brazilië als team niet sterk genoeg om wereldkampioen te worden

"Ik heb het volste vertrouwen in de kwaliteiten van bondscoach Tite", zegt Pelé donderdag. "Mijn zorgen gaan vooral uit naar het team."

"Er zijn nog een paar dagen te gaan tot de start van het WK en we hebben de juiste formatie nog niet gevonden. Individueel zijn de spelers erg goed, maar als team klopt het nog niet."

Brazilië geldt als een van de favorieten voor het toernooi in Rusland. Sinds Tite in juni 2016 de ontslagen Dunga opvolgde als bondscoach, verloor het land slechts eenmaal in twintig interlands.

Neymar

In Brazilië heerste lange tijd twijfel over de fitheid van Neymar, die maanden niet in actie is gekomen vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. De duurste speler ter wereld nam die twijfel zondag weg door bij zijn rentree in een oefenduel met Kroatië op fraaie wijze voor de openingstreffer te tekenen.

"Neymar is in mijn ogen een van de beste spelers ter wereld", oordeelt Pelé, die als enige voetballer ooit driemaal wereldkampioen werd. "Hij is nu volwassener en heeft meer ervaring dan op het vorige WK, maar je wint het WK niet in je eentje. Het is het beste team dat het toernooi wint."

1970

De inmiddels 77-jarige Braziliaan haalt het WK van 1970 aan, waarin hij voor de derde keer wereldkampioen werd. "Dat was het beste Braziliaanse team aller tijden. Tostao, Rivellino, Gerson en ikzelf waren bij onze clubs allemaal de nummer tien."

"Toch werkten we goed samen in het team. Dat kwam omdat we ons een half jaar lang konden voorbereiden op het toernooi, daar lag de sleutel tot succes."

Zondag werken de 'Goddelijke Kanaries' nog een vriendschappelijke wedstrijd af tegen Oostenrijk in Wenen. Op 17 juni speelt Brazilië zijn eerste WK-wedstrijd tegen Zwitserland. Costa Rica en Servië zijn de andere tegenstanders in de groep.

