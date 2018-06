Fortuna Sittard gaat met hoofdtrainer Eijer Eredivisie in

Eijer volgt Kevin Hofland op, die als interim-trainer de honneurs waarnam na het ontslag van Sunday Oliseh in februari. De oud-international verlengt zijn contract in Sittard met vier jaar en wordt assistent onder Eijer.

"De cirkel is nu rond", zegt de 55-jarige Eijer op de website van Fortuna. "Ooit mocht ik Kevin als beginnend trainer in de A-jeugd bij Fortuna begeleiden op weg naar zijn profcarrière. Nu kruisen onze wegen zich wederom en mag ik zijn mentor zijn aan het begin van zijn trainersloopbaan."

Eijer speelde als middenvelder in de jaren tachtig en negentig voor Sparta, VVV en Vitesse. Daarna was hij jeugd- of assistent-trainer bij Vitesse, Fortuna en PSV. Ook werkte hij als assistent-bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten en als trainer van Oman onder 19.

Eijer werkte ook twee periodes bij Al-Jazria in de Verenigde Arabische Emiraten en was scout en trainer van het vrouwenteam van Roda JC. Na 25 jaar in het trainersvak begint hij aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

"Dat ik hoofdtrainer mag worden is prachtig. Ik ben op veel plaatsen assistent-trainer geweest, ook onder Bert van Marwijk bij Fortuna. Die ervaring is heel waardevol", zegt Eijer. "Maar tegelijkertijd ben ik nog steeds heel ambitieus, dus deze kans op het hoofdtrainerschap bij een Eredivisionist kon ik niet laten schieten."

Voorzitter

Fotruna-voorzitter Isitan Gün heeft hoge verwachtingen van zijn nieuwe trainer. "Met René halen we een brok aan ervaring binnen. Niet alleen als speler, maar zeker ook als trainer heeft hij op hoog niveau geacteerd."

"Hij is een echte verbinder die zowel zijn staf als het elftal naar een grotere hoogte tilt. Het teamproces is bij hem absoluut in goede handen."

Fortuna legde ook Kristof Aelbrecht voor vier jaar vast als assistent-trainer. De 37-jarige Belg speelde bij Vitesse, Helmond Sport, MVV en FC Eindhoven. Hij werkte sinds 2010 als jeugdtrainer bij PSV.

Keeperstrainer Sieb Dijkstra verlengde zijn contract met twee jaar, waardoor Fortuna de technische staf rond heeft voor de terugkeer in de Eredivisie.