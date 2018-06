PEC Zwolle huurt PSV-verdediger Paal met optie tot koop

Paal, die van origine een middenvelder is, speelde sinds 2010 in de jeugdopleiding van PSV en maakte in augustus 2017 tegen AZ (3-2) zijn debuut in de Eredivisie. Zijn definitieve doorbraak in Eindhoven bleef echter uit.

Trainer Phillip Cocu maakte afgelopen seizoen in slechts zes duels gebruik van Paal, die zijn speelminuten vooral moest maken bij de beloften in de Jupiler League. Het contract van de geboren Arnhemmer bij PSV loopt nog wel door tot medio 2020.

"Ik heb aan de Eredivisie mogen ruiken bij PSV en ben blij dat ik me in Zwolle verder mag ontwikkelen", zegt Paal op de website van PEC. "Op mijn leeftijd is het goed dat ik wekelijks minuten maak op een hoog niveau. In het nieuwe seizoen wil ik gaan vlammen."

Met Paal heeft PEC zijn vierde versterking binnen voor volgend seizoen. De nummer negen van het afgelopen Eredivisie-seizoen versterkte zich eerder al met Gustavo Hamer (Feyenoord), Darryl Lachman (Willem II) en Zian Flemming (Ajax).

Angelino

PSV, dat eind mei vleugelverdediger Joshua Brenet verkocht aan Hoffenheim, is dicht bij het binnenhalen van een nieuwe linksback. De Eindhovenaren zijn naar verluidt in gesprek met Manchester City om Angeliño over te nemen, die vorig seizoen nog op huurbasis voor NAC Breda speelde.

Ook Denzel Dumfries (sc Heerenveen) staat in de nadrukkelijke belangstelling van PSV. De regerend landskampioen maakte begin mei al de komst van Nick Viergever bekend, die transfervrij is overgekomen van Ajax en eveneens als linksback uit de voeten kan.