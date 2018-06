Oranje stijgt naar zeventiende plek FIFA-ranglijst, Duitsland blijft nummer één

Oranje speelde vorige week met 1-1 gelijk tegen Slowakije en maandag met dezelfde cijfers tegen Italië. Daardoor klimt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman van de negentiende naar de zeventiende plek.

Nederland passeert WK-deelnemers Kroatië, dat twee plekken zakt, en Tunesië, dat zeven plaatsen moet inleveren.

In de top tien deed zich slechts een verschuiving voor. Polen steeg van tien naar acht en nam zo de plek in van Spanje, dat twee plekken inlevert.

Oranje is volgens de FIFA-ranking het op één na beste land dat niet aan het WK deelneemt. Chili, dat op de negende plek staat, is op papier het sterkste land dat ontbreekt in Rusland. Ook Wales (achttiende), Italië (negentiende) en de Verenigde Staten (25e) wisten zich niet te plaatsen.

FIFA-ranglijst 1. Duitsland (1558 punten)

2. Brazilië (1431 punten)

3. België (1298 punten)

4. Portugal (1274 punten)

5. Argentinië (1241 punten)

6. Zwitserland (1199 punten)

7. Frankrijk (1198 punten)

8. Polen (1183 punten)

9. Chili (1135 punten)

10. Peru (1125 punten)

17. Nederland (981 punten)

Dieptepunt

Oranje krabbelt langzaam maar zeker op uit het dieptepunt dat in mei 2017 werd bereikt. De ploeg behaalde met de 32e plaats de laagste positie ooit op de FIFA-ranking, die in december 1992 in het leven werd geroepen.

De ranking wordt bepaald aan de hand van de resultaten in de afgelopen vier jaar. In augustus 2011 was toenmalig vicewereldkampioen Oranje nog de mondiale nummer één.

Oranje speelt op 6 september in Amsterdam met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Peru zijn eerstvolgende interland. Drie dagen daarna begint de Nations League met een duel met een andere ploeg uit de top-tien van de huidige FIFA-ranglijst: Frankrijk.