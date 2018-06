Müller vindt titelverdediger Duitsland individueel beter dan op WK 2014

"Als je kijkt naar de manier waarop we trainen en het feit dat we twee sterke spelers hebben voor elke positie, ziet alles er positief uit. We zijn individueel zeker beter dan we in 2014 waren", zegt de 28-jarige Müller tegen Duitse media.

De selectie van het Duitse elftal is in ieder geval flink veranderd ten opzichte van vier jaar geleden in Brazilië, waar de 'Mannschaft' wereldkampioen werd door Argentinië in de finale na verlenging met 1-0 te verslaan.

Philipp Lahm, Miroslav Klose en Per Mertesacker zetten direct na het WK een punt achter hun interlandloopbaan, terwijl ook Lukas Podolski en Bastian Schweinstiger afzwaaiden bij het Duitse elftal. In totaal gaan negen spelers naar Rusland die er ook in Brazilië bij waren.

Negentigvoudig international Müller is er daar één van en probeert zijn ervaringen dan ook over te brengen op de nieuwelingen. "In 2010 deed ik mee aan mijn eerste WK en wilde ik vooral mijn ding doen. Nu probeer ik, gezien mijn ervaring, een positieve invloed te hebben op andere spelers."

Resultaten

Hoewel Duitsland als regerend wereldkampioen één van de favorieten is voor de eindzege, maakt de ploeg van bondscoach Joachim Löw de laatste tijd geen goede indruk. De Duitsers wisten de laatste vijf interlands niet te winnen en gingen zaterdag nog pijnlijk ten onder tegen Oostenrijk (2-1).

Müller denkt niet dat die resultaten iets zeggen over de kansen van Duitsland op het WK. "We zien wel wat er in Rusland gebeurt, maar we willen daar in ieder geval als winnaar vertrekken."

Duitsland neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Mexico, Zweden en Zuid-Korea. De ploeg van Löw speelt op 17 juni tegen Mexico zijn eerste wedstrijd op het mondiale eindtoernooi in Rusland.