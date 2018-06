Jahanbakhsh denkt dat 'sterk' Iran als underdog kan stunten op WK

"We zijn de underdog, kunnen spelen zonder stress en hebben geslaagde maanden met goede resultaten achter de rug. Waarom zouden we niet geloven in een mooi eindresultaat?", zegt Jahanbakhsh donderdag in gesprek met De Telegraaf.

Iran doet voor de vijfde keer mee aan het WK, maar wist zich tot dusver nooit te plaatsen voor de knock-outfase. Vier jaar geleden in Brazilië eindigde het land uit het Midden-Oosten als laatste in een poule met Argentinië, Nigeria en Bosnië en Herzegovina.

Ook in Rusland wordt het lastig om de groepsfase te overleven, want Iran zit in een poule met regerend Europees kampioen Portugal, Marokko en Spanje, de wereldkampioen van 2010.

Stunt

Jahanbakhsh, die op het WK in 2014 ook van de partij was, vindt de zware loting geen reden om te wanhopen. "We zitten in een moeilijke groep, maar wij hebben ook een sterk team en willen onszelf goed presenteren. Het hele land droomt van een stunt."

Iran speelt op 8 juni tegen Litouwen zijn laatste oefeninterland voor het WK. De ploeg van bondscoach Carlos Queiroz begint het mondiale eindtoernooi in Rusland precies een week later tegen Marokko.