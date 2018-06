Tevreden Martinez ziet dat spelers België meer voor elkaar willen vechten

"De spelers vochten voor elkaar en dat wordt stilaan een gewoonte. Zo zal het ook moeten gebeuren in Rusland: eerst moet er een team staan, daarna kunnen we met ons talent het verschil maken", zei Martinez na de wedstrijd tegen Sporza.

België had in het Koning Boudewijnstadion weinig te vrezen voor mede-WK-ganger Egypte. Het team kwam zonder zijn geblesseerde sterspeler Mohamed Salah voor de dag en stond bij rust al met 2-0 achter.

Romelu Lukaku en aanvoerder Eden Hazard tekenden voor de eerste twee treffers en het slotakkoord was voor Marouane Fellaini. België deed door de simpele zege weer wat vertrouwen op voor het WK, al is Martinez vooral tevreden dat zijn ploeg voor de vierde wedstrijd op rij een clean sheet noteerde.

"Onze prestatie was nog verre van perfect, maar we bleven wel weer zonder tegendoelpunt. Dat komt doordat de spelers vechten voor elkaar als er fouten worden gemaakt. Dat doet me goed om te zien, want dat is in het verleden zelden voorgekomen."

Salah

Dat Egypte zonder Premier League-topscorer Salah aantrad, maakte volgens Martinez wel een wereld van verschil. "Salah is niet zomaar een goede speler, maar iemand van wereldklasse. Ik vond de andere aanvallers scherp overkomen, maar Salah is van een ander formaat. Egypte zal flink sterker zijn als hij terug is in het team."

Martinez kon nog niets zeggen over het herstel van Vincent Kompany, één van zijn belangrijkste spelers. De deelname van de verdediger van Manchester City aan het WK is nog steeds een vraagteken. Dus kreeg zijn mogelijke vervanger Laurent Ciman negentig minuten speeltijd tegen Egypte.

België, dat maandag nog oefent tegen Costa Rica, begint het WK op maandag 18 juni tegen Panama. De 'Rode Duivels' nemen het in de groepsfase van het mondiale eindtoernooi ook nog op tegen Engeland en Tunesië.