Earnest Stewart krijgt belangrijke functie bij Amerikaanse voetbalbond

Stewart is nu nog in die functie actief bij Philadelphia Union, een club uit de Amerikaanse MLS, en was eerder ook technisch directeur bij onder meer NAC en AZ.

"Ik vind het een grote eer dat ik mijn bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van het Amerikaanse voetbal", zegt Stewart op de website van de Amerikaanse voetbalbond.

De in Veghel geboren Amerikaan kwam tot 101 interlands voor de VS en speelde op drie WK's (1994, 1998 en 2002).

In de Eredivisie was Stewart ook nog actief voor Willem II en VVV-Venlo. Hij was technisch directeur bij AZ toen hij in oktober 2015 naar de VS vertrok om aan de slag te gaan in de MLS.

Nieuwe bondscoach

Omdat de VS het WK misliep, is de nieuwe functie van technisch directeur in het leven geroepen. Stewart zal eerst een nieuwe bondscoach moeten aanstellen.

"We hebben veel talent en ik wil een succescultuur gaan opbouwen zodat we ooit het WK gaan winnen", aldus de ambitieuze Stewart.

Stewart moet op zoek naar een opvolger van Bruce Arena, die in oktober vorig jaar zijn conclusies trok na het mislopen van het WK. De VS moest alleen nog winnen bij het al uitgeschakelde Trinidad en Tobago, maar het verloor met 2-1.