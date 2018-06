Engels international Rose wil niet dat familie naar WK komt vanwege racisme

"Over mezelf maak ik me geen zorgen, maar ik wil vanwege racisme niet dat mijn familie naar Rusland komt. Mijn vader is er erg teleurgesteld over. Hij zei dat hij me nu misschien nooit meer kan zien op een wereldkampioenschap", aldus Rose woensdag tegenover Evening Standard.

De 27-jarige verdediger van Tottenham Hotspur werd zelf gediscrimineerd en kreeg stenen naar zijn hoofd toen hij met Jong Engeland een uitduel met Servië speelde in 2012.

Rose heeft geen vertrouwen in de aanpak van racisme door de autoriteiten. Wat wereldvoetbalbond FIFA ertegen doet, noemt hij zelfs "lachwekkend en walgelijk". "Als ik gediscrimineerd word, doen ze er verder niets mee. Zo zou het niet moeten zijn, maar het is wel zo."

Boete

Het Russische voetbal is de laatste jaren overschaduwd door racistische incidenten. De Russische bond kreeg in mei nog een boete van 25.000 euro vanwege racistische leuzen door supporters bij een oefenduel tussen Rusland en Frankrijk.

Rose vindt het daarom moeilijk te begrijpen dat Rusland het WK toegewezen heeft gekregen. "We zullen er toch heen moeten, maar een boete van 25.000 euro voor een land als Rusland is lachwekkend. Als ze mij een boete van 25.000 euro zouden geven, zou het - zonder arrogant te willen klinken - zelfs geen verschil maken."

"Ik ben er nu ongevoelig voor. Als ik daar in Rusland te maken krijg met racisme, dan is dat zo. Er gaat niets veranderen", besluit Rose.

Het WK begint volgende week donderdag met de wedstrijd tussen Rusland en Saudi-Arabië. Engeland zit in een groep met België, Panama en Tunesië en komt op maandag 18 juni tegen de Tunesiërs voor het eerst in actie.