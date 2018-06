België zet Egypte simpel opzij, Nigeria onderuit in laatste test voor WK

Bij België-Egypte vielen twee treffers in de eerste helft. Romelu Lukaku opende de score uit de rebound en aanvoerder Eden Hazard maakte er op aangeven van Yannick Carrasco 2-0 van. Marouane Fellaini bepaalde in de slotminuut de eindstand.

De ploeg van bondscoach Roberto Martinez kwam geen moment echt in de problemen. Egypte trad aan zonder de geblesseerde sterspeler Mohamed Salah, die zeer waarschijnlijk ook in ieder geval het eerste groepsduel op het WK mist.

De Belgen, die zaterdag met 0-0 gelijkspeelden tegen Portugal, oefenen richting het WK nog één keer. Volgende week maandag is Costa Rica de tegenstander en die wedstrijd wordt opnieuw in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gespeeld.

Het WK begint voor België een week later met een wedstrijd tegen Panama, dat woensdagavond met 1-0 verloor in Noorwegen (doelpunt Joshua King). Engeland en Tunesië zijn de andere twee ploegen in groep G.

Nigeria

Tsjechië-Nigeria werd beslist door een doelpunt van oud-Vitessenaar Tomas Kalas in de 25e minuut. De in Haarlem geboren Tyronne Ebuehi, die ADO Den Haag deze zomer verruilt voor Benfica, speelde de gehele tweede helft mee bij de Nigerianen.

Ook voormalig Eredivisie-spelers William Troost-Ekong, Kenneth Omeruo en Ahmed Musa kwamen in actie namens de 'Super Eagles' tegen Tsjechië.

Bondscoach Gernot Rohr zal niet tevreden zijn met de voorbereiding op het WK. Nigeria verloor eerder ook van Engeland (2-1) en speelde gelijk tegen Congo (1-1).

Nigeria is in Rusland ingedeeld in groep D en neemt het daarin op tegen vice-wereldkampioen Argentinië, IJsland en Kroatië. Het eerste pouleduel is volgende week zaterdag om 21.00 uur tegen de Kroaten.