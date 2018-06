ADO-verdediger Ebuehi onderuit met Nigeria in laatste test voor WK

De in Haarlem geboren Tyronne Ebuehi speelde de gehele tweede helft mee bij de 'Super Eagles'. De 22-jarige verdediger verruilt ADO Den Haag deze zomer voor Benfica.

Ook voormalig Eredivisie-spelers William Troost-Ekong, Kenneth Omeruo en Ahmed Musa kwamen in actie tegen Tsjechië.

Bondscoach Gernot Rohr zal niet tevreden zijn met de voorbereiding op het WK. Nigeria verloor eerder ook van Engeland (2-1) en speelde gelijk tegen Congo (1-1).

Nigeria is in Rusland ingedeeld in groep D en neemt het daarin op tegen vice-wereldkampioen Argentinië, IJsland en Kroatië. Het eerste pouleduel is volgende week zaterdag om 21.00 uur tegen de Kroaten.

België

Later op woensdag komt ook WK-deelnemer België nog in actie in een vriendschappelijk duel. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez neemt het om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel op tegen Egypte, dat ook naar het WK gaat.

Iets eerder op de avond, om 19.00 uur, oefent ook Panama in aanloop naar het WK. Het Centraal-Amerikaanse land gaat op bezoek bij Noorwegen.

