Eredivisie-directeur verwacht in najaar besluit over nieuwe opzet

De Eredivisie CV vergadert al zeven maanden over aanpassingen aan de competitie, maar er werd woensdag bij gebrek aan een akkoord geen enkel plan in stemming gebracht bij de bijeenkomst.

Tot de plannen behoren onder meer het terugbrengen van het aantal clubs naar zestien, het spelen van play-offs om het kampioenschap en het verbieden van kunstgras in de Eredivisie per 2021.

"Ik las in diverse media dat het plan mislukt zou zijn, maar dat is niet zo. Het is alleen nog niet geslaagd. De verwachting is nu dat we afkoersen op een besluit in het najaar", zegt Swart woensdag tegen NUsport.

"Het najaar is natuurlijk een rekbaar begrip, want dat duurt enkele maanden, maar we wilden de veranderingen doorvoeren vanaf het seizoen 2020/2021 en dat kan in ieder geval nog steeds."

Besluitvorming

Volgens Swart zijn er twee belangrijke knopen doorgehakt die het doorvoeren van veranderingen makkelijker moeten maken: de benodigde meerderheid in de besluitvorming wordt eenmalig gewijzigd en er komt een externe partij die onderzoek gaat doen.

"Clubs hebben aangegeven vóór het plan te zijn om de besluitvorming voor één keer aan te passen, waardoor er een kleinere meerderheid nodig is om plannen aan te nemen", aldus de directeur.

"Daarnaast gaat de externe partij de verschillen en meerwaarden analyseren voor zowel een competitiemodel met zestien als achttien clubs. Daarbij wordt gekeken naar zowel het sportieve, financieel-economische als het internationale aspect."

Kunstgras

Een verbod op kunstgras is een van de punten waarover de clubs het wel min of meer eens zijn. "We weten daarbij in ieder geval waar we met z'n allen heen willen", zegt Swart.

"Het kan echt wel, alleen het heeft ook weer te maken met geld en de opzet van de competitie. Het is een heel complexe zaak en daarom duurt het dus allemaal wat langer."

De clubs bereikten alleen overeenstemming over een maximumleeftijd van 23 jaar bij beloftenelftallen in de voetbalpiramide, zoals Jong Ajax en Jong PSV. Dat voorstel moet nog wel goedgekeurd worden in de bondsvergadering, die op donderdag plaatsvindt.

Vorig seizoen bereikten de clubs ook al geen akkoord over een nieuwe opzet van de hoogste divisie. Toen waren tien clubs tegen het verminderen van het aantal clubs tot zestien en play-offs om het kampioenschap.