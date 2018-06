'Clubs bereiken geen akkoord over andere opzet Eredivisie'

Een stuurgroep met daarin onder meer Ajax-directeur Edwin van der Sar en FC Groningen-directeur Hans Nijland presenteerde in mei een plan aan de achttien clubs.

Daarin stonden onder meer het terugbrengen van het aantal clubs naar zestien, het spelen van play-offs om het kampioenschap en het verbieden van kunstgras in de Eredivisie per 2021.

Een akkoord over die voorstellen kwam er niet. De clubs hebben volgens VI alleen overeenstemming bereikt over dat beloftenelftallen in de voetbalpiramide, zoals Jong Ajax en Jong PSV in de Eerste Divisie, geen spelers ouder dan 23 jaar meer op mogen stellen. Dat voorstel moet nog wel goedgekeurd worden in de bondsvergadering, die op donderdag plaatsvindt.

Vorig seizoen bereikten de clubs ook al geen akkoord over een nieuwe opzet van de hoogste divisie. Toen waren tien clubs tegen het verminderen van het aantal clubs tot zestien en play-offs om het kampioenschap.