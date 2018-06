Martinez vindt dat België mentaal sterker moet worden om WK te winnen

"We moeten leren om ons te profileren als een winnend team. We beschikken over veel exceptionele talenten, maar dat is op zichzelf niet genoeg om een groot toernooi te winnen", zegt Martinez in het boek Football 2.0: How The World's Best Play The Modern Game.

België wordt op basis van de kwaliteit van de selectie al jaren als een sterk land beschouwd, maar op eindtoernooien presteren de 'Rode Duivels' vooralsnog niet naar verwachting.

Op het WK van 2014 werden de Belgen in de kwartfinales uitgeschakeld door Argentinië en twee jaar later op het EK was Wales in dezelfde fase van het toernooi een maatje te groot, wat bondscoach Marc Wilmots zijn baan kostte.

Mentaliteit

Om in de toekomst wel mee te doen om de prijzen, moeten de Belgen volgens Martinez veerkracht gaan tonen. "Op cruciale momenten in de wedstrijd moeten we standhouden en daar is een sterke mentaliteit voor nodig. Daar moeten we ons nog echt in verbeteren."

In het boek gaat de bondscoach ook dieper in op individuele spelers, zoals Kevin de Bruyne. Martinez heeft een hoge pet op van de middenvelder van Manchester City, die geldt als een van de belangrijkste spelers bij België.

"Kevin is een heel intelligente voetballer die op het veld altijd de juiste pass geeft of de juiste beslissing maakt. Het is altijd indrukwekkend om te zien hoe hij de plannen in zijn hoofd uitvoert."

België is op het WK in Rusland, dat op 14 juni begint, ingedeeld in een groep met Engeland, Tunesië en Panama. De ploeg van Martinez speelt op 18 juni zijn eerste wedstrijd tegen Panama.