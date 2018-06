Vitesse legt Algerijnse topscorer Darfalou voor vier jaar vast

De 24-jarige Algerijn komt transfervrij over van USM Algier en tekent een vierjarig contract bij Vitesse, zo meldt de Eredivisionist woensdag op zijn website.

Darfalou, die afgelopen seizoen met achttien treffers topscorer werd in de Algerijnse competitie, is bij Vitesse de vervanger van Luc Castaignos. De Nederlandse spits keert na een huurperiode van een jaar terug bij Sporting Lissabon.

"Darfalou gaat de concurrentiestrijd aan met Tim Matavz", vertelt technisch directeur Marc van Hintum. "Los van zijn goede statistieken, is het een mooie bijkomstigheid dat we hem transfervrij kunnen overnemen. Hij is gebrand om zich in Europa te bewijzen."

Darfalou

Bij Vitesse begint Darfalou aan zijn eerste avontuur buiten Algerije. Voordat hij in 2015 verkaste naar USM Algier, waarmee hij in het seizoen 2015/2016 kampioen werd, stond hij een jaar onder contract bij RC Arbaa.

De spits wacht nog wel op zijn eerste officiële speelminuten voor het Algerijnse elftal. Hij maakte bij de Olympische Spelen van twee jaar geleden wel deel uit van het olympische team van het Afrikaanse land, dat in Rio de Janeiro strandde in de groepsfase.

"Na mooie en succesvolle jaren in Algerije wil ik mijzelf laten zien in Europa", vertelt Darfalou. "Ik voel me gevleid dat Vitesse mij die kans biedt en ik wil me zo snel mogelijk aanpassen aan de taal, cultuur en Nederlandse speelwijze."

Vitesse maakte eerder al de komst van twee verdedigers bekend. Khalid Karami komt transfervrij over van Excelsior en Rasmus Thelander werd overgenomen van FC Zürich.

De Graafschap

Het vorige maand gepromoveerde De Graafschap versterkte zich woensdag met Furdjel Narsingh. De dertigjarige aanvaller komt transfervrij over van SC Cambuur, waar hij in het verleden al samenwerkte met Henk de Jong, de huidige hoofdtrainer van De Graafschap.

"Furdjel is een snelle en behendige aanvaller, die goed op de rechterkant uit de voeten kan", zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede van de 'Superboeren'.

"Onze trainers Henk de Jong en Sandor van der Heide hebben eerder met hem gewerkt in de eredivisie. Wij zijn overtuigd dat hij ook voor ons een meerwaarde kan zijn in de Eredivisie."

De broer van international Luciano Narsingh speelde eerder voor AZ, FC Volendam, Telstar en PEC Zwolle. De Graafschap trok voor komend seizoen ook al de aanvallers Mohamed Hamdaoui, Stef Nijland en Jordy Thomassen aan.