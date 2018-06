'Ajax wijst eerste miljoenenbod AS Roma op Kluivert af'

Volgens Italiaanse media bereikten de clubs al overeenstemming over Kluivert, maar De Telegraaf meldt woensdag dat Ajax een bod van circa tien miljoen euro naast zich neer heeft gelegd.

Kluivert staat nog tot medio 2019 onder contract bij Ajax en was in gesprek met de club over een nieuwe verbintenis, maar die onderhandelingen verkeren al enige tijd in een impasse.

Aangezien het contract van Kluivert bij Ajax nog maar één jaar doorloopt, moeten de Amsterdammers de aanvaller uiterlijk in de winterstop van het seizoen 2018/2019 verkopen om nog een transfersom voor hem te ontvangen.

Kluivert is pas bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax, waar hij verzekerd is van een basisplek. De zoon van Patrick Kluivert maakte begin 2017 zijn debuut en speelde sindsdien 56 officiële duels. Eind maart kwam hij ook al voor het eerst in actie voor het Nederlands elftal.

Oefenduels

Ajax begint over twee weken al met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt op 23 juni in Noordwijkerhout tegen de amateurs van VVSB en oefent later ook nog tegen Nordsjaelland, Steaua Boekarest, Wolverhampton Wanderers en Wallsall.

Op 24 of 25 juli staat voor Ajax het eerste officiële duel van dit seizoen op het programma. De Amsterdammers spelen dan in de eerste van drie voorrondes van de Champions League.