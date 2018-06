Iran zet als eerste WK-deelnemer voet op Russische bodem

Tot de selectie van bondscoach Carlos Queiroz behoren onder anderen Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen).

"Dat we nu in Rusland zijn, is een droom die uitkomt voor het Iraanse voetbal. We willen die droom zo lang mogelijk doortrekken", zei Queiroz, voor wie het WK zijn afscheidstoernooi wordt. De Portugees heeft Iran al sinds 2011 onder zijn hoede.

Iran slaat zijn basiskamp op in Moskou en gaat trainen op de velden van Lokomotiv. De Aziaten beginnen het WK volgende week vrijdag in Sint-Petersburg tegen Marokko. Iran speelt in de groepsfase ook tegen Spanje (20 juni) en Portugal (25 juni).