Organisator Rusland in laatste test voor WK ook niet langs Turkije

De wedstrijd in de VEB Arena in Moskou gold voor de Russen als laatste test voor het WK. Aleksandr Samedov zette het thuisland in de 36e minuut nog wel op voorsprong, maar Yunus Malli maakte na een uur gelijk.

Rusland moest vorige week woensdag zijn meerdere erkennen in mede-WK-ganger Oostenrijk, dat met 1-0 won door een doelpunt van Alessandro Schöpf.

De organisator bereidt zich zodoende zonder zege voor op het WK. Bovendien is Rusland al zeven wedstrijden op rij zonder overwinning. Op 7 oktober vorig jaar werd tegen Zuid-Korea met 4-2 verslagen, waarna Iran (1-1), Argentinië (0-1), Spanje (3-3), Brazilië (0-3), Frankrijk (1-3) en dus Oostenrijk en Turkije het land van winst afhielden.

Op het toernooi in eigen land zijn Saudi-Arabië, Egypte en Uruguay de tegenstanders van Rusland in poule A. Saudi-Arabië is volgende week donderdag om 17.00 uur de eerste opponent in het Luzhniki Stadion in Moskou.