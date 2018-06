Lijnders keert na vertrek bij NEC terug in technische staf Liverpool

De 35-jarige Lijnders werd in januari aangesteld in Nijmegen en moest de Jupiler League-club bij zijn eerste klus als hoofdtrainer naar promotie leiden, maar hij slaagde daar niet in. Vorige maand gingen beide partijen uit elkaar.

NEC moest in de competitie zowel kampioen Jong Ajax als Fortuna Sittard voor zich dulden en werd in de halve finales van de play-offs vervolgens verslagen door FC Emmen.

Lijnders wordt nu weer een van de assistenten van Klopp bij verliezend Champions League-finalist Liverpool. Vóór zijn periode bij NEC was hij al 3,5 jaar werkzaam bij de Engelse grootmacht.

Bij NEC is Lijnders inmiddels opgevolgd door Jack de Gier. De oud-spits komt over van Almere City en tekende anderhalve week geleden een contract voor drie jaar in Nijmegen.