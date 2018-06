Ramos snapt niet waarom hij schuld krijgt van blessures Salah en Karius

"Mijn hemel, wat is er veel aandacht geschonken aan het voorval met Salah", verzuchtte Ramos dinsdag volgens Marca bij de presentatie van het WK-programma van de Spaanse tv-zender Mediaset.

"Ik wilde eigenlijk niet praten over dit onderwerp omdat alles zo uitvergroot wordt, maar als je de beelden bekijkt, zie je dat Salah eerst mijn arm vastpakt en dat ik daarna naar de andere kant val. Men zegt dat ik een soort judoworp uitvoerde, maar het is zijn andere arm waar Salah aan geblesseerd geraakt is."

"En dan zegt hun keeper ook nog dat hij gedesoriënteerd was na een botsing met mij", vervolgde Ramos, die nog niet eerder had gereageerd op de ophef. "Het enige wat er nu nog bij moet komen is dat Roberto Firmino (de spits van Liverpool, red.) zegt dat hij verkouden is geworden doordat een zweetdruppel van mij op hem viel."

In tranen

Salah moest in de Champions League-finale al na een half uur in tranen gewisseld worden. De 25-jarige sterspeler van Liverpool liep bij een duel met Ramos een schouderblessure op.

De Egyptenaar zit desondanks in de WK-selectie van zijn land. De hoop is dat hij alleen de eerste groepswedstrijd (op 15 juni tegen Uruguay) in Rusland hoeft te missen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp was na afloop van het duel in Kiev niet blij met Ramos. "Het was een meedogenloze actie. Hij heeft waarschijnlijk geen vrienden gemaakt in Egypte", zei de Duitser.

De 32-jarige Ramos, die deze maand namens Spanje op het WK actief zal zijn, vertelde dinsdag dat hij na de finale met Salah gesproken heeft. "We hebben berichtjes uitgewisseld en het gaat vrij goed met hem. Als hij een pijnstillende injectie had gekregen, had hij misschien in de tweede helft van de finale kunnen spelen."

Hersenschudding

Maandag werd bekend dat er bij onderzoek in een ziekenhuis in Boston is vastgesteld dat Liverpool-keeper Loris Karius een hersenschudding heeft opgelopen tijdens de Champions League-finale.

Het is niet met zekerheid vast te stellen wanneer de Duitser zijn blessure opliep, maar er wordt gewezen naar een moment vlak na rust, waarbij de arm van Ramos in het voorbijgaan in het gezicht van de keeper kwam.

Enkele minuten later opende Karim Benzema de score namens Real doordat Karius de bal in de voeten van de Franse spits gooide. De doelman ging ook opzichtig in de fout bij de 3-1. Hij liet de bal na een afstandsschot van Gareth Bale uit zijn handen glippen.

Het nieuws over Karius zorgde voor een nieuwe golf van verontwaardiging over Ramos. "Als Ramos iets doet, dan valt het altijd wat meer op", zei de Spanjaard dinsdag. "Misschien kijken mensen anders naar je als je al zo lang bij Real zit en heel veel hebt gewonnen."