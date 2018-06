Lichtsteiner eerste aankoop Emery, Cazorla terug bij Villarreal

Lichtsteiner neemt na zeven seizoenen en zeven Italiaanse kampioenschappen op rij afscheid van Juventus. De ervaren rechtsback speelde daarvoor in eigen land bij Grasshopper, in Frankrijk bij Lille en in Italië bij Lazio.

"Stephan brengt ervaring en leiderschap in het elftal", zegt trainer Emery op de site van Arsenal. "Stephan zal ons op en naast het veld beter maken."

Lichtsteiner zal de boeken ingaan als de eerste aankoop van de 'Gunners' na het vertrek van manager Arsène Wenger. De 68-jarige Fransman vertrok in mei na 22 jaar bij Arsenal.

Lichtsteiner is 99-voudig international van Zwitserland. Hij zal deze maand als aanvoerder van zijn land actief zijn op het WK in Rusland.

Cazorla

Cazorla neemt na zes jaar juist afscheid van Arsenal om voor de tweede keer terug te keren bij Villarreal. "Santi Cazorla is weer thuis", schrijft de Spaanse club dinsdag op zijn eigen site.

De aanvallende middenvelder zal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aansluiten bij de selectie van Villarreal, waarna hij verder kan herstellen van de operatie aan de achillespees van zijn rechterbeen die hij vorig jaar november onderging.

Cazorla stond eerder tussen 2003 en 2006 en tussen 2007 en 2011 onder contract bij 'El Submarino Amarillo'. In 182 competitieduels voor Villarreal was hij goed voor twaalf goals.

Zeven jaar geleden stapte de 78-voudig international (veertien goals) voor 21 miljoen euro over naar Malaga. De club uit Andalusië verkocht Cazorla in de zomer van 2012 voor 10 miljoen pond (11,5 miljoen euro) aan Arsenal.

In Londen groeide de spelmaker direct uit tot een van de belangrijkste spelers van de 'Gunners', maar sinds het seizoen 2015/2016 speelde hij door blessures nog maar 23 wedstrijden in de Premier League. Zijn laatste duel voor Arsenal was op 19 oktober 2016.

Getatoeëerde onderarm

Cazorla, die in 129 competitiewedstrijden 25 goals maakte voor Arsenal, onderging onder meer een enkeloperatie. Na die ingreep wilde de wond bij zijn rechterenkel maar niet helen. In totaal waren er maar liefst acht operaties nodig om dat te verhelpen.

De kleine middenvelder publiceerde eind vorig jaar foto's waarop een heleboel littekens aan de achterkant van zijn enkel te zien zijn. De artsen hebben zelfs een stukje huid van zijn getatoeëerde onderarm naar zijn onderbeen getransplanteerd.

Villarreal eindigde afgelopen seizoen als vijfde in La Liga.