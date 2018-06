Doelpuntenmaker Aké weet niet of hij bondscoach Koeman overtuigd heeft

Toch durft de 23-jarige verdediger niet te voorspellen of zijn rake kopbal voldoende is om bondscoach Ronald Koeman te overtuigen. "Ik weet het niet, ik doe gewoon mijn best. Elke wedstrijd waarin ik speel probeer ik mijn best te doen", zei Aké maandagavond tegen FOX Sports. "We zullen zien of ik erbij zit de volgende keer."

In de vier wedstrijden van Oranje onder Koeman kreeg Aké tweemaal speeltijd. De verdediger van Bournemouth speelde negentig minuten in Oranjes beste optreden, de 3-0 zege op Portugal. Tegen Italië mocht hij twintig minuten voor tijd invallen.

Met onder meer Virgil van Dijk, Daley Blind, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt is de concurrentie groot voor de drie posities centraal achterin. "We hebben hele goede verdedigers, topverdedigers", aldus Aké, die zijn eerste doelpunt maakte in zeven interlands. "Ik vind het mooi om erbij te zijn, hopelijk de volgende keer weer."

Ondermaats

Aké zag vanaf de reservebank dat Oranje in Turijn een matige wedstrijd speelde, net als vrijdag tegen Slowakije (1-1), toen vooral de eerste helft ondermaats was. Pas nadat Italië na 69 minuten met tien man verder moest wegens rood voor Domenico Cricito, werd Oranje regelmatig gevaarlijk.

Na zijn gelijkmaker in de 88e minuut kreeg Aké nog een kans op de winnende treffer, maar zijn volley leverde geen treffer op. "Achteraf had ik hem moeten passen, maar de bal kwam zo perfect aan dat ik het wilde proberen. Ik zag de bal er al in vliegen nog voordat ik had geschoten. Maar helaas, het kon beter."

"We kregen nog meer kansjes op het einde van de tweede helft, zonde dat we niet hebben gewonnen", vond Aké.

Hij maakte het eerste Oranje-doelpunt sinds 1928 in een uitwedstrijd tegen Italië. Wim Tap was negentig jaar geleden de laatste speler van het Nederlands elftal die scoorde in en tegen de 'Squadra Azzurra'. "Zo, dat wist ik niet", zei Aké met een lach. "Dat is mooi dan, want het is een lange tijd geleden."

Op 6 september staat met een oefenduel met Peru in Amsterdam de eerstvolgende wedstrijd van Oranje op het programma. Drie dagen later speelt de ploeg van Koeman in de Nations League uit tegen Frankrijk.