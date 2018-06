Van Dijk ziet geen reden tot paniek na wisselvallig optreden Oranje

"Er is geen reden tot paniek", verzekerde de centrale verdediger na afloop in Turijn. "We hebben vooral een goede tweede helft gespeeld en de wedstrijd goed afgesloten met een verdiende gelijkmaker."

De speler van Liverpool erkende dat het met name voor rust niet best was. "We kwamen een paar keer goed weg. Dat kwam doordat we veel ruimte op het middenveld weggaven. We hadden beter iets meer kunnen inzakken. Maar goed, daar hebben we tijdens de rust goed over gesproken."

Van Dijk sprak dan ook van een leerproces. "We willen natuurlijk winnen en het is duidelijk dat we allemaal willen dat we beter beginnen. Het liep niet als gepland."

Aké

Na rust kwam Oranje beter onder de Italiaanse druk uit en creëerde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman een aantal kansen. Toch kwam Italië via Simone Zaza op 1-0, maar na een rode kaart voor Domenico Criscito kwam Nederland in de slotfase via Nathan Aké tot de gelijkmaker.

"We speelden bij vlagen goed in de tweede helft", zag Van Dijk. "Na de gelijkmaker hadden we ook nog zeker kunnen winnen. Helaas hebben we de overwinning niet over de streep kunnen trekken."

De captain vond dan ook dat de tweede helft voldoende aanknopingspunten geeft. "We spelen gelijk tegen een goed Italië, daar moeten we eerlijk in zijn. Op ons spel van de tweede helft moeten we verder bouwen."

Oranje komt pas na het WK weer in actie. De eerstvolgende interland is op 6 september tegen Peru. Dan wordt ook afscheid genomen van Wesley Sneijder, die dan zijn laatste interland speelt.