Koeman constateert dat 'puzzel' Oranje steeds meer in elkaar valt

"Mijn vraagtekens zijn absoluut minder geworden, maar dat lijkt me logisch na vier wedstrijden. Ik heb veel trainingen geleid en meerdere spelers aan het werk gezien", zei Koeman na de oefeninterland in Turijn tegen FOX Sports.

"Dan valt de puzzel wel in elkaar, al wil dat niet zeggen dat het een geweldige puzzel is. Tegen Italië waren we zeker in de eerste helft heel matig. We hadden heel weinig dreiging."

Nederland speelde in de tweede helft beter, maar leek toch op een nederlaag af te stevenen door een doelpunt van Simone Zaza. Vlak voor tijd maakte Nathan Aké met zijn eerste doelpunt voor Oranje nog gelijk.

"Na rust waren we de betere ploeg, maar kwamen we ongelukkig op achterstand. We hebben na de 1-0 alles geprobeerd en alle aanvallende wissels gebracht", aldus Koeman, die onder anderen Wout Weghorst, Steven Berghuis en Eljero Elia liet invallen.

Memphis

Koeman gaat in de komende maanden een beslissing nemen over zijn ideale opstelling van het Nederlands elftal, waarin sowieso plaats is voor Memphis. De aanvaller van Olympique Lyon speelde in alle wedstrijden onder de nieuwe bondscoach.

"Verschillende posities zijn goed dubbelbezet, dus daar moet ik keuzes in maken. Memphis is wel een zekerheidje", zei de oud-trainer van Ajax, Feyenoord en PSV. "Hij had wedstrijden waarin hij heel goed was, al was hij vanavond wat minder. We moeten het hebben van dit soort spelers. Hij ontwikkelt zich goed."

Koeman vindt wel dat het bij Oranje, dat onder zijn leiding met vijf verdedigers speelt, achterin nog beter moet communiceren. Bij de wedstrijd in Turijn braken de Italianen een paar keer heel gevaarlijk door en kwam het Nederlands elftal soms goed weg.

"Met drie centrale verdedigers moet er meer communicatie zijn over wie wie oppakt. Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Daley Blind hadden daar beter mee om kunnen gaan."

De eerstvolgende wedstrijd van Oranje staat gepland op 6 september, wanneer Peru naar Amsterdam komt. Drie dagen later wacht een uitduel met Frankrijk in de nieuwe Nations League.