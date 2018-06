Oranje speelt door late treffer Aké gelijk tegen Italië in oefeninterland

Oranje, dat vooral voor rust zwak voor de dag kwam, leek op een nederlaag af te stevenen door een doelpunt van spits Simone Zaza in de 67e minuut.

Nadat de Italianen met een man minder verder moesten (rode kaart Domenico Criscito) zorgde invaller Aké in de slotminuten met een rake kopbal voor de gelijkmaker. Zijn treffer was bijzonder, want het was een kleine negentig jaar geleden (Wim Tap op 2 december 1928) dat Nederland voor het laatste scoorde op Italiaanse bodem.

Het gelijkspel tegen Italië betekent dat Oranje in de eerste vier vriendschappelijke interlands onder bondscoach Ronald Koeman alleen van Portugal won (0-3). De wedstrijd tegen Slowakije van donderdag eindigde eveneens in 1-1 en Engeland was eerder met 0-1 te sterk.

Door het resultaat in het Juventus Stadium wacht Nederland na negen duels nog altijd op de eerste uitzege op Italië. Bovendien leverden veertien opeenvolgende duels met de Zuid-Europeanen slechts één overwinning op.

De eerstvolgende wedstrijd van Oranje staat gepland op 6 september, wanneer Peru naar Amsterdam komt. Drie dagen later wacht een uitduel met Frankrijk in de nieuwe Nations League.

Afgekeurd

Oranje leek maandag in Turijn al in de derde minuut op achterstand te komen. Andrea Belotti schoot van dichtbij binnen en Italië vierde uitgebreid feest, maar de treffer werd alsnog afgekeurd omdat de spits nipt buitenspel stond.

Het thuisland had in de openingsfase een overwicht en stichtte vooral gevaar met ballen in de diepte. Nederland kwam goed weg toen Belotti op weg leek naar keeper Jasper Cillessen, maar wederom werd teruggefloten wegens buitenspel. Niet veel later was een verre pass op Lorenzo Insigne net te scherp.

Bondscoach Koeman zag dat zijn ploeg vooral moest tegenhouden. Bij een aantal spaarzame uitvallen was het matige Oranje in de eindfase niet scherp genoeg, waardoor kansen uitbleven.

In een gezapige eerste helft kreeg Italië nog wel drie serieuze mogelijkheden. Belotti stuitte op Cillessen, Simone Verdi prikte de bal over het doel en basisdebutant Ruud Vormer bracht redding op de lijn bij een kopbal van Domenico Criscito.

Janmaat

Na rust kwam het Nederlands elftal, met Daryl Janmaat als vervanger van Hans Hateboer, beter voor de dag. De ploeg van Koeman dook vaker op in het Italiaanse strafschopgebied, zonder daarbij overigens echt grote kansen te creëren.

Het iets betere spel leidde wel tot doelpogingen van Tonny Vilhena (volley over) en Memphis (kopbal in de handen van Mattia Perin). Het Italië van bondscoach Roberto Mancini speelde weinig meer klaar, maar kwam in de 67e minuut toch op voorsprong.

Het was invaller Zaza die bij een lage voorzet alerter was dan Oranje-captain Virgil van Dijk en doelman Cillessen kansloos liet. De kans op een goed resultaat leek daarmee nihil voor Nederland, maar werd toch weer wat groter toen Criscito vlak daarna de doorgebroken Ryan Babel neerhaalde en rood kreeg.

Uit de daaropvolgende vrije trap had keeper Perin moeite met een inzet van Memphis. Koeman wisselde met nog tien minuten voor de boeg aanvallend en het offensief leidde tot de historische treffer van Aké, die fraai raak kopte na een voorzet van Steven Berghuis.