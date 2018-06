Liverpool-doelman Karius keepte CL-finale met hersenschudding

De Duitser ging in Kiev twee keer opzichtig in de fout. Vlak na rust gooide hij de bal in de voeten van Karim Benzema die vervolgens scoorde. En in de slotfase liet hij een afstandsschot van Gareth Bale uit zijn handen glippen.

Mogelijk liep Karius de blessure vlak na rust op. Hij kreeg bij een luchtduel de arm van Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos in het gezicht. Enkele minuten later opende Benzema de score.

Karius liet zich afgelopen donderdag onderzoeken in het ziekenhuis van Boston, in de Verenigde Staten. Zijn artsen hebben maandag na overleg met de doelman besloten om de uitslag openbaar te maken.

"Na de videobeelden te hebben bestudeerd en de symptomen in kaart te hebben gebracht, kunnen wij concluderen dat de heer Karius tijdens de wedstrijd een hersenschudding heeft opgelopen", melden artsen Ross Zafonte en Lenore Herget in een verklaring.

​Hoon

Misschien wel belangrijker voor de doelman is dat beide artsen verklaren dat de hersenschudding zijn spel vermoedelijk niet ten goede is gekomen. De Duitser kreeg na de verloren finale de nodige hoon over zich heen en verliet het veld in tranen.

De dokters stellen in de verklaring dat Karius goed herstelt van de hersenschudding en geen blijvende schade zal overhouden aan de overtreding van Ramos.