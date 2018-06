FIFA-voorzitter Infantino verwacht dat Rusland 'beste WK ooit' organiseert

"Rusland wil het beste WK ooit organiseren. Dat doel zal Rusland bereiken'', verzekerde de 48-jarige Zwitser maandag tijdens een persbijeenkomst. "Ik ben heel blij met wat we kunnen verwachten."

Volgens de FIFA-preses willen de Russen laten zien dat het land een stuk opener is dan algemeen wordt aangenomen. "Rusland wil tonen dat het een land is waar mensen naartoe kunnen gaan, waarin mensen feest kunnen vieren en van voetbal kunnen genieten. Rusland heeft veel te bieden, zoals geschiedenis en cultuur."

Volgens Infantino zullen heikele kwesties als mensenrechten, doping, supportersgeweld en politieke boycots geen schaduw over het WK gaan werpen.

"Wat de FIFA betreft, concentreren wij ons op het voetbal. De sport moet in het middelpunt staan. Als de bal rolt, zal de hele wereld zich op het voetbal richten. We moeten ons dan niet om politiek bekommeren. De mensen zullen blij zijn als hun team wint en verdrietig als hun land verliest", aldus de preses.

Doping

Ook op het gebied van doping, de afgelopen jaren een groot probleem in Rusland, wordt alles zorgvuldig afgehandeld, stelt Infantino. Door wijdverspreid dopinggebruik in de Russische sport, werden vrijwel alle Russische atleten geweerd van de afgelopen Winterspelen in Zuid-Korea.

"Alle WK-spelers zullen urine- en bloedtesten ondergaan. Rusland blijft volledig buiten alle dopingcontroles, alles wordt uitgevoerd in samenwerking met het mondiale antidopingbureau WADA. Door alles wat er is gebeurd in Rusland, zijn we nu extra attent."

De Zwitser zegt zich dan ook geen zorgen te maken over de organisatie. "In de laatste twintig jaar is er ook geen enkel gastland geweest dat zoveel betrokkenheid toont. Ik ben zelden zo ontspannen geweest als nu, vlak voor het begin van het WK."

Het WK begint op 14 juni met de wedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië.