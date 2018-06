Touré beticht Guardiola van racisme na vertrek bij Manchester City

De 35-jarige Ivoriaan kwam in zijn laatste seizoen bij de Engelse landskampioen slechts tot tien wedstrijden. Vanwege een conflict met Guardiola werd hij aan het begin van het seizoen zelfs helemaal niet opgesteld.

In gesprek met het Franse tijdschrift France Football zegt Touré de mythe rond Guardiola af te willen breken. De 101-voudig international noemt de Spanjaard onder meer wreed.

"Ik heb het idee dat Josep, zonder dat te erkennen of mij te respecteren, er alles aan heeft gedaan om mijn laatste seizoen hier te verpesten. Ik had graag een afscheid bij City gehad zoals Gianluigi Buffon dat bij Juventus kreeg en Andrés Iniesta bij Barcelona, maar dat heeft Guardiola voorkomen."

Barcelona

De twee werkten eerder al samen bij FC Barcelona, waar Guardiola evenmin graag een beroep op de oersterke middenvelder deed. Het leidde tot een vroegtijdig vertrek van Touré bij de Catalaanse ploeg.

Volgens Touré was er geen enkele reden om hem uit de basis te houden, bij zowel City als Barcelona. "Ik heb de coaches om mijn statistieken gevraagd. Toen ik me realiseerde dat die beter waren dan die van de jongens die in de basis stonden, begreep ik dat het niets met mijn fysieke staat te maken had. Ik heb het idee dat hij me als een rivaal zag."

"Guardiola was wreed tegen me", vervolgt hij. "Denk je echt dat hij zo tegen Iniesta zou hebben gedaan als tegen mij? Ik heb me regelmatig afgevraagd of het aan mijn huidskleur lag. En ik was niet de eerste, meer spelers van Barcelona vroegen zich dat af."

De Ivoriaan meent dan ook dat Guardiola niet van Afrikaanse spelers houdt. "Maar hij is te intelligent om zich daarop te laten betrappen. Hij zal het nooit toegeven, maar de dag dat hij een elftal opstelt met vijf Afrikaanse spelers, krijgt hij een taart van me."

Guardiola heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.