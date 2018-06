Koeman wijzigt basis Oranje op acht plaatsen voor oefenduel met Italië

Aanvoerder Virgil van Dijk, Jasper Cillessen, Hans Hateboer, Tonny Vilhena, Ruud Vormer, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en Ryan Babel staan in tegenstelling tot de wedstrijd van donderdag in Trnava in de basis.

Het betekent dat Jeroen Zoet, Daryl Janmaat, Stefan de Vrij, Patrick van Aanholt, Donny van de Beek, Davy Pröpper, Kevin Strootman en Quincy Promes op de bank zitten tegen Italië.

Van Dijk en Wijnaldum bleven tegen Slowakije (1-1) nog aan de kant en maken daardoor hun eerste minuten sinds de verloren Champions League-finale van 26 mei. Het duo ging toen met Liverpool ten onder tegen Real Madrid (3-1).

Van De Roon was al bekend dat hij aan de aftrap zou staan. Koeman bevestigde zondag op de persconferentie al dat de middenvelder van Atalanta Bergamo zijn basisdebuut in Oranje mag maken. Vormer, die tegen Slowakije inviel, staat eveneens voor het eerst in de basis.

Eerste uitzege

Oranje speelt wederom in een 5-3-2-formatie en jaagt op de eerste uitzege op Italië ooit. In de acht eerdere ontmoetingen op Italiaanse bodem trok de thuisploeg telkens aan het langste eind.

Ook buiten Italië geldt de viervoudig wereldkampioen als angstgegner voor het Nederlands elftal, dat slechts één van de laatste dertien wedstrijden tegen Italië heeft gewonnen.

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini gaf zijn opstelling zondag al prijs en kiest voor een relatief onervaren ploeg, want alleen Lorenzo Insigne (25 interlands), Domenico Criscito (23 interlands) en Andrea Belotti (17 interlands) hebben meer dan elf interlands gespeeld.

De oefenwedstrijd tussen Italië en Nederland in het Juventus Stadium in Turijn begint maandagavond om 20.45 uur.

Opstellingen

Italië: Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne.

Nederland: Cillessen; Hateboer, De Ligt, Van Dijk, Blind, Vilhena; Vormer, De Roon, Wijnaldum; Babel, Memphis.