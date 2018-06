Flink meer buitenlandse Eredivisie-spelers naar WK dan in 2014

De Eredivisie wordt in Rusland het best vertegenwoordigd door Denemarken en Marokko, die elk drie spelers uit de Nederlandse competitie in de selectie hebben.

De andere landen met één of meer Eredivisie-spelers zijn Iran (2), Mexico (1), Colombia (1), IJsland (1), Argentinië (1), Peru (1), Australië (1) en Nigeria (1). Omdat alle definitieve selecties binnen zijn bij de FIFA zullen daar geen spelers meer bij komen.

Overigens is vijftien buitenlandse Eredivisie-spelers geen WK-record. In 2010 waren het er liefst 24 die naar Zuid-Afrika gingen en ook in 2002 waren het er meer (18).

De eerste buitenlandse Eredivisie-speler op een WK was Feyenoord-spits Ove Kindvall in 1970 namens Zweden. Omdat Oranje er dat jaar niet bij was - en ook in 1958, 1962 en 1966 ontbrak - staat de inmiddels 75-jarige Kindvall in de boeken als de eerste WK-speler ooit uit de in 1956 opgerichte Eredivisie.

Buitenlandse Eredivisie-spelers per WK 2018 (Rusland): 15

2014 (Brazilië): 10

2010 (Zuid-Afrika): 24

2006 (Duitsland): 11

2002 (Japan en Zuid-Korea): 18

1998 (Frankrijk) 13

1994 (Verenigde Staten): 7

1990 (Italië): 7

1986 (Mexico): 5

1982 (Spanje): 0

1978 (Argentinië): 1

1974 (West-Duitsland): 2

1970 (Mexico): 1

1982

Absoluut dieptepunt in de laatste vijftig jaar was 1982, toen geen enkele 'Eredivisie-buitenlander' naar het WK in Spanje ging. Oranje was er destijds ook niet bij en dus was er geen enkele speler uit de Nederlandse competitie aanwezig op dat toernooi.

Pakken we ook de Oranje-internationals erbij, dan blijft het WK van 2010 het best vertegenwoordigde WK van de Eredivisie met in totaal 34 spelers (24 buitenlanders en 10 spelers in de toenmalige Oranje-selectie). Ook het WK van 2006 in Duitsland (25) scoort goed met elf buitenlanders en veertien Nederlandse Eredivisie-spelers.

Vier jaar geleden in Brazilië bestond de totale Eredivisie-afvaardiging uit twintig spelers: naast de tien buitenlanders zaten er tien Eredivisie-spelers in de selectie van bondscoach Louis van Gaal, die knap derde werd.

Eredivisiespelers op WK 2018 Marokko: Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat (Feyenoord), Hakim Ziyech (Ajax)

Denemarken: Kasper Dolberg, Lasse Schöne (Ajax), Nicolai Jörgensen (Feyenoord)

Iran: Alireza Jahanbakhsh (AZ), Reza Goochannejhad (sc Heerenveen)

Mexico: Hirving Lozano (PSV)

Colombia: Santiago Arias (PSV)

IJsland: Albert Gudmundsson (PSV)

Argentinië: Nicolas Tagliafico (Ajax)

Peru: Renato Tapia (Feyenoord)

Australië: Brad Jones (Feyenoord)

Nigeria: Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag)

Ziyech

Het WK in Rusland begint op 14 juni met de wedstrijd in Moskou tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië. Een dag later kunnen al vijf Eredivisie-spelers in actie komen bij het duel tussen Marokko (met de Feyenoorders Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat en Ajacied Hakim Ziyech) en Iran (met AZ'er Alireza Jahanhbakhsh en Reza Ghoochannejhad van sc Heerenveen).

Feyenoord is met vijf spelers de best vertegenwoordigde Eredivisie-club op het WK. Ajax levert vier spelers, landskampioen PSV staat drie internationals af.