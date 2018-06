Brands hoopt Rooney ook na carrière te behouden voor Everton

"Er is een mogelijkheid dat Rooney vertrekt, het is geen geheim dat hij in gesprek is met Washington DC", zei Brands maandag op zijn eerste persconferentie als technisch directeur van Everton.

De 32-jarige Rooney keerde afgelopen seizoen na dertien jaar bij Manchester United terug op Goodison Park. Met 10 treffers in 31 duels kende de topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg een redelijk seizoen. Desondanks flirt hij al geruime tijd met een overstap naar de Noord-Amerikaanse MLS.

"Ik hoop dat hij blijft, maar als hij besluit te vertrekken, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik hoop dat hij ooit terugkeert bij Everton. Hij is een legende van deze club", zei Brands, voormalig technisch directeur van PSV.

"Bij PSV heb ik altijd de clublegendes proberen te behouden voor de organisatie", doelt Brands op onder anderen hoofdtrainer Phillip Cocu, specialistentrainers Ruud van Nistelrooij, Luc Nilis, André Ooijer, Wilfred Bouma en jeugdtrainer Mark van Bommel. "Bij Everton wil ik ook graag gebruik blijven maken van de clublegendes."

Lozano

Brands en de nieuwe manager Marco Silva werden tijdens de persconferentie gevraagd of PSV-aanvaller Hirving Lozano in beeld is bij Everton. De technisch directeur wilde dat bevestigen noch ontkennen.

"Het belangrijkste is dat we eerst naar onze eigen selectie kijken. We hebben 38 spelers en dat zijn er te veel", aldus Brands, die desondanks verwacht nieuwe spelers aan te trekken. "Op sommige posities kunnen we wel wat versterking gebruiken, maar dat gaan we de komende dagen met de scouts bespreken."

De transfermarkt sluit in Engeland deze zomer al vóór de eerste competitiewedstrijd, op 9 augustus. "We hebben minder tijd dan normaal en dan hebben we ook nog te maken met het WK. Vrijdag, op mijn eerste werkdag, heb ik de hele dag met zaakwaarnemers gebeld over onze huidige spelers en eventuele aanwinsten", zei Brands

"Ik ga met Marco onze plannen stap voor stap doornemen om te bepalen wat we gaan doen. Het wordt een lastige periode."

Met Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg heeft Everton twee Nederlandse spelers onder contract staan. In de voorbereiding speelt de ploeg uit Liverpool in elk geval tegen Valencia, op 4 augustus. Andere oefenduels zijn nog niet bekend.