Familie Nouri eist fikse schadevergoeding van Ajax

"Een schadevergoeding is terugkrijgen wat je door fouten van anderen verloren hebt", zegt advocaat John Beer, die de familie van Nouri vertegenwoordigt. "Het gaat hier om substantiële schade. En dan praten we niet alleen over tonnen."

"Abdelhak zal nooit meer gewoon kunnen wonen en blijft altijd afhankelijk van zorg en therapie. Hij kan ook nooit meer werken", aldus de advocaat.

Beer diende maandagochtend namens de familie Nouri een verzoek voor een arbitragezaak in bij de KNVB. "We waren net zo lief naar de burgerrechter gegaan, maar in het contract staat een duidelijke arbitrageclausule. Alle geschillen op grond van het arbeidscontract moeten aan de arbitragecommissie worden voorgelegd en het gaat hier om een zorgplicht van de werkgever", legt hij uit.

Drie maanden

De arbitragecommissie behandelt de zaak in principe binnen drie maanden. "Na het verzoekschrift dat de advocaat van de familie Nouri heeft ingediend, is het nu aan Ajax om met een verweerschrift te komen'', zegt een woordvoerder van de KNVB.

De arbitragecommissie is een onafhankelijk orgaan van de bond dat in wisselende samenstellingen opereert, afhankelijk van de inhoud van de zaak. Het panel bestaat uit drie personen, onder wie één jurist.

"De komende weken wordt gekeken naar een datum voor de zaak", meldt de bond. Normaal gesproken is de zaak openbaar, maar op verzoek van Ajax of de familie kan die ook achter gesloten deuren plaatsvinden.

Ajax

Ajax reageert maandag in een verklaring op het besluit van de familie om een arbitragezaak aan te spannen. "Nadat alle beschikbaar gestelde informatie door Ajax is voorgelegd aan externe juridische en medische adviseurs, zijn deze enkele maanden geleden tot de conclusie gekomen dat er geen reden is om aansprakelijkheid van de club aan te nemen."

"Sindsdien is geen nadere informatie ter beschikking gesteld", meldt de Amsterdamse club. "De adviseurs van de familie Nouri beoordelen het anders en dus wordt het voorgelegd aan de arbitragecommissie."

Ajax benadrukt dat de voetbalclub "vanzelfsprekend de volle verantwoordelijkheid zal nemen, in geval vast mocht komen te staan dat de club aansprakelijk is".

Verder schrijft Ajax regelmatig contact met de familie Nouri te hebben, "om onder meer op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de huisvesting en bijbehorende zorg die Abdelhak nodig heeft". De familie en de club konden het daar vooralsnog niet over eens worden.

Ongelooflijk

Nouri zakte in juli vorig jaar tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in elkaar. Op basis van de tv-beelden concluderen de advocaten en medisch specialisten die de familie heeft ingeschakeld dat de verleende medische zorg onvoldoende was.

Beer: "De FIFA heeft een paar jaar geleden aanbevelingen gedaan over wat er moet gebeuren als een speler in elkaar zakt zonder dat de bal in de buurt is. De AED stond binnen een minuut naast Abdelhak op het veld. Dat die niet werd gebruikt, is ongelooflijk."

De familie baseert zich niet alleen op de tv-beelden, maar ook op een schriftelijke verklaring van de dokter van Ajax en gegevens uit het Oostenrijkse ziekenhuis waar Nouri de eerste dagen lag.

"Onze vordering richt zich niet zozeer tegen de dokter, maar tegen Ajax. Dat is een topvoetbalorganisatie waar medische topzorg bij hoort", zegt Beer.