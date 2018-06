Titelverdediger Duitsland zonder Sané en met Neuer naar WK

Sané was dit seizoen met tien treffers een belangrijke schakel van Manchester City, dat met ruime voorsprong kampioen werd. De 22-jarige middenvelder werd verkozen tot beste jonge speler in de Premier League.

Zaterdag speelde de twaalfvoudig international nog 67 minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk, waarin Duitsland een verrassende 2-1 nederlaag leed.

"Het was een erg lastige beslissing tussen hem en Julian Brandt, die in het voordeel van Brandt is uitgepakt", zei bondscoach Joachim Löw op de persconferentie. De 22-jarige Brandt maakte dit seizoen negen treffers voor Bayer Leverkusen in de Bundesliga.

Löw liet ook Nils Petersen van SC Freiburg en het Leverkusen-duo Bernd Leno en Jonathan Tah thuis. Zij maakten wel deel uit van de voorselectie.

De bondscoach vond het moeilijk om het kwartet teleur te stellen. "Er zijn betere dagen in het leven van een bondscoach. Ik heb vier geweldige spelers weg moeten sturen, terwijl ze het eigenlijk verdienden om het WK te spelen."

Neuer

Neuer speelde tegen Oostenrijk zijn eerste duel sinds september, toen hij een zware voetblessure opliep. "Het WK is altijd mijn doel geweest", zei de keeper.

"Ik ben altijd positief gebleven tijdens mijn revalidatie. Ik voel me goed nu en kan me helemaal focussen op het WK."

Vier jaar geleden hield Neuer in de WK-finale tegen Argentinië (1-0 na verlenging) de nul. Mario Götze, de matchwinner van de eindstijd in Rio de Janeiro, ontbrak al in de voorselectie van Löw.

Van de selectie die vier jaar geleden wereldkampioen werd, zijn naast Neuer, alleen Mats Hummels, Sami Khedira, Mesut Özil, Thomas Müller, Julian Draxler, Toni Kroos en Jérôme Boateng overgebleven.

Duitsland speelt vrijdag nog vriendschappelijk tegen Saoedi-Arabië in Leverkusen. In de poulefase van het WK, dat op 14 juni begint, speelt de 'Mannschaft' tegen Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni).

Definitieve WK-selectie Duitsland

Keepers: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain).

Verdedigers: Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Jérôme Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (FC Köln), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (Chelsea).

Middenvelders: Sebastian Rudy, Thomas Müller (Bayern München), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain).

Aanvallers: Mario Gomez (VfB Stuttgart), Timo Werner (RB Leipzig), Julian Brandt (Bayer Leverkusen).

Mexico

Bondscoach Juan Carlos Osorio van Mexico heeft PSV-aanvaller Hirving Lozano en oud-PSV'ers Héctor Moreno en Andrés Guardado opgenomen in zijn definitieve selectie. Voormalig FC Twente-aanvaller Jesús Corona gaat ook mee naar Rusland, net als routinier Rafael Márquez (39), die voor de vijfde keer geselecteerd is voor een WK.

Márquez zet na dit seizoen een punt achter zijn lange carrière. De verdedigende middenvelder speelde eind april zijn laatste competitiewedstrijd als profvoetballer.

De aanvoerder van de Mexicaanse club Atlas sprak toen de hoop uit dat hij op het WK zou kunnen afzwaaien. "Dat zou het mooiste afscheid zijn", aldus de oud-speler van FC Barcelona, die meer dan 140 interlands speelde.

Márquez fungeerde als aanvoerder van het Mexicaanse elftal op de WK's van 2002, 2006, 2010 en 2014. Hij heeft de band inmiddels overgedragen aan Guardado.

Ten opzichte van de 28-koppige voorselectie van Osorio zijn verdedigers Néstor Araujo en Oswaldo Alanis, middenvelders Érick Gutiérrez en Jesus Molina en aanvaller Jürgen Damm afgevallen voor de definitieve groep. Gutiérrez reist als reserve wel mee naar Europa, omdat Guardado en Diego Reyes vanwege een lichte blessure nog een twijfelgeval zijn.

Mexico neemt het in de groepsfase van het WK op tegen achtereenvolgens titelverdediger Duitsland (17 juni), Zuid-Korea (23 juni) en Zweden (27 juni).