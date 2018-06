Neymar 'immens gelukkig' na eerste speelminuten sinds februari

"Ik ben drie maanden geblesseerd geweest. Om nu weer te kunnen doen wat ik het liefst doe, voetballen en bovenal doelpunten maken, zorgt bij mij voor immense vreugde", zei Neymar zondag in Liverpool, waar de vriendschappelijke wedstrijd werd afgewerkt.

De aanvaller van Paris Saint-Germain brak op 25 februari tegen Olympique Marseille een middenvoetsbeentje en kwam sindsdien niet meer in actie. Hoewel het WK voor Neymar niet in gevaar kwam, was het nog wel wachten op zijn eerste speelminuten.

Neymar kwam tegen Kroatië na 45 minuten het veld in en schoot zijn ploeg niet veel later op een 1-0 voorsprong. Na zijn treffer snelde de sterspeler van de 'Seleçao' naar de bank om teamdokter Rodrigo Lasmar te omhelzen.

"Hij is heel belangrijk geweest in mijn revalidatieperiode. Niet alleen Rodrigo, maar ook de andere leden van de medische staf die 24 uur per dag bij me waren. Ik voel nog een beetje pijn en zit op 80 procent, maar dat is niet meer dan normaal als je zo lang niet hebt mogen lopen."

Buitengewoon

De rentree van Neymar komt op een perfect moment, want het WK in Rusland begint al over tien dagen. Bondscoach Tite was tevreden met de eerste minuten van zijn sterspeler.

"Neymar speelde al veel beter dan ik voor mogelijk had gehouden. Mijn verwachtingen waren een stuk lager, omdat hij in een proces zit. Ik denk dat hij na de derde, vierde en vijfde wedstrijd helemaal terug op niveau is."

De bondscoach erkent dat Neymar een belangrijke schakel is voor Brazilië, maar wil de aanvaller niet te veel druk opleggen in de jacht op de eerste wereldtitel sinds 2002.

"Hij is een buitengewone speler, maar mag niet de verantwoordelijkheid op zich krijgen dat hij voor de beslissing moet zorgen", vindt Tite. "Dat is niet menselijk. Neymar is een belangrijke schakel, maar niet allesbepalend."

Brazilië is op het WK ingedeeld in groep E met Servië, Zwitserland en Costa Rica. De 'Goddelijke Kanaries' beginnen de groepsfase op 17 juni met een wedstrijd tegen de Zwitsers.