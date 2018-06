Familie Nouri stelt Ajax aansprakelijk en stapt naar arbitragecommissie

De advocaat van de familie meldt maandag in een persbericht dat Ajax weigert om aansprakelijkheid te aanvaarden voor de hersenschade van Nouri.

De middenvelder kreeg vorig jaar juli tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk tegen Werder Bremen te maken met hartfalen en moest op het veld worden gereanimeerd. Hij ligt sindsdien in een coma.

De familie van Nouri liet letselschadeadvocaten onderzoek doen naar de zorg die de Ajacied op het veld kreeg. "De resultaten van dit onderzoek stemmen zeer droevig", schrijft het advocatenkantoor van de familie.

"Niet alleen leeft de familie nu bijna een jaar met de ernstige gevolgen van de 'collaps' van Abdelhak, zij moeten nu ook leven met de wetenschap dat deze gevolgen hoogstwaarschijnlijk hadden kunnen worden voorkomen indien op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen."

Niet adequaat

Begin dit jaar kwam via het NRC naar buiten dat zowel de familie van Nouri als Ajax een letselschadeadvocaat in de arm had genomen.

Volgens de familie van de jeugdinternational wilde de Amsterdamse club geen volledige openheid van zaken geven over de dag waarop Nouri in elkaar zakte. Bovendien zou het handelen van de clubarts van Ajax veel vragen oproepen.

De advocaten concluderen nu op basis van de tv-beelden dat de medische zorg op het veld niet goed was. Zo zou een wel aanwezige defibrillator niet zijn gebruikt. "Dit had anders gemoeten'', zegt John Beer, gespecialiseerd in letselschade.

In de verklaring van maandag schrijft Kasem dat de familie van Nouri in de afgelopen periode overleg heeft gevoerd met Ajax in de hoop dat de club de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zou erkennen.

"Helaas heeft Ajax iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen en stellen zij zich op het standpunt dat de verleende zorg wel toereikend en adequaat is geweest. Dit maakt ieder verder overleg zinloos nu juist de erkenning van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het leed dat Abdelhak is aangedaan een uitdrukkelijke voorwaarde is voor de familie."

Duidelijke uitspraak

Aangezien Nouri nog altijd onder contract staat bij Ajax, moet de arbitragecommissie van de KNVB zich over de zaak gaan buigen.

"In de ogen van de familie dient het aanspannen van de procedure niet alleen de belangen van Nouri, maar is de gehele voetbalwereld - en met name de spelers van Ajax - gebaat bij een duidelijke uitspraak over de gang van zaken.''

Er is niet veel bekend over de huidige situatie van Nouri. Ajax liet in oktober vorig jaar in de tot dusver laatste update weten dat Nouri zelfstandig ademt en op een 'gewone' verpleegafdeling in het ziekenhuis ligt.