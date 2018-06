Spanje bijt zich stuk op Zwitserland, droomrentree Guerrero bij Peru

De Spanjaarden kwamen in Estadio de la Cerámica voor rust op voorsprong dankzij een knap schot van rechtsback Álvaro Odriozola, maar na rust maakte Ricardo Rodríguez van dichtbij gelijk namens Zwitserland.

Het duel in Villarreal betekende voor Spanje de uitzwaaiwedstrijd richting het WK. De wereldkampioen van acht jaar geleden speelt zaterdag in Rusland nog een vriendschappelijke interland tegen Tunesië.

Het WK begint voor de ploeg van bondscoach Julen Lopetegui op vrijdag 15 juni met een wedstrijd tegen regerend Europees kampioen Portugal. Iran en Marokko zijn de andere tegenstanders in groep B.

Zwitersland staat vrijdag nog tegenover Japan, waarna titelfavoriet Brazilië op zondag 17 juni de eerste opponent is op het WK. In de groepsfase zijn verder Servië en Costa Rica - dat zondag met 3-0 van Noord-Ierland won - de tegenstander.

Guerrero

Peru zette in voorbereiding op het WK Saudi-Arabië met 3-0 opzij. André Carillo zorgde voor de openingstreffer, waarna aanvoerder Guerrero zijn rentree in de nationale ploeg opluisterde met twee doelpunten.

De 34-jarige spits was de voorbije maanden veel in het nieuws. Hij werd door de FIFA voor een jaar geschorst vanwege cocaïnegebruik, zag zijn straf in hoger beroep verminderd worden tot zes maanden, waarna sporttribunaal CAS de schorsing toch weer verhoogde naar veertien maanden.

Guerrero stelde samen met de Peruaanse bond alles in het werk om alsnog naar het WK te mogen, maar de FIFA verleende geen medewerking. Een Zwitserse rechter besliste donderdag echter toch anders, waardoor Guerrero zondag zijn rentree maakte en erbij is op het WK.

Peru oefent zaterdag nog tegen mede-WK-ganger Zweden. Op zaterdag 16 juni is Denemarken de eerste tegenstander in de groepsfase van het WK. Frankrijk en Australië zitten ook in groep C.