Michiel Kramer vervolgt carrière bij Maccabi Haifa van trainer Rutten

Kramer zat zonder club nadat zijn contract bij Sparta Rotterdam in april werd ontbonden. De club nam die beslissing nadat hij voor zeven wedstrijden was geschorst vanwege een trap in het gezicht van Vitesse-verdediger Alexander Büttner.

Door die schorsing kon Kramer de rest van het seizoen niet meer in actie komen voor Sparta. De Rotterdamse ploeg degradeerde zonder Kramer via de play-offs uit de Eredivisie.

Sparta had Kramer in februari voor een halfjaar vastgelegd. Hij was destijds ook clubloos nadat zijn contract bij Feyenoord was ontbonden. De geboren Rotterdammer was overbodig in De Kuip en maakte zich onmogelijk nadat hij een broodje kroket at tijdens de rust van het bekerduel met Heracles Almelo.

82 treffers

Kramer kwam tot acht wedstrijden in de Eredivisie namens Sparta, waarin hij twee doelpunten maakte. De aanvaller speelde eerder voor NAC Breda, FC Volendam en ADO Den Haag en tekende in de zomer van 2015 bij Feyenoord. In 232 wedstrijden in Nederland was hij goed voor 82 treffers.

Rutten werd in januari aangesteld als trainer van Maccabi, dat met verdediger Etiënne Reijnen al een Nederlandse speler in de gelederen heeft. Technisch directeur Mo Allach en assistent-trainer Rob Maas zijn ook werkzaam bij de nummer tien van de Israëlische competitie.