De Roon staat voor basisdebuut Oranje in oefenduel met Italië

De Roon maakte op 13 november 2016 tegen Luxemburg (1-3 winst) al zijn eerste speelminuten voor Oranje. Sindsdien kwam de middenvelder van Atalanta Bergamo nog drie keer in actie voor het Nederlands elftal, maar altijd als invaller.

Welke spelers maandag nog meer aan de aftrap staan in Turijn, wilde Koeman nog niet zeggen. Het is in ieder geval wel zeker dat Jasper Cillessen het doel verdedigt, aangezien Jeroen Zoet afgelopen donderdag onder de lat stond in de oefeninterland tegen Slowakije (1-1).

Italië, dat zich net als Nederland niet plaatste voor het WK in Rusland, speelde deze week al vriendschappelijk tegen Saudi-Arabië (2-1 winst) en Frankrijk (3-1 verlies). De ploeg van de kersverse bondscoach Roberto Mancini maakte een goede indruk op Koeman, die dan ook een aantrekkelijke wedstrijd verwacht.

"Ik vond Italië fris en aanvallend spelen en dat is wat wij ook op momenten willen laten zien", zegt Koeman. "Bij beide landen is de bondscoach nog niet zo lang werkzaam, waardoor spelers om hun plaats in het elftal willen vechten. Daarom verwacht ik een aantrekkelijk duel en geen typische oefenwedstrijd."

Teleurstellend

Koeman hoopt in ieder geval een ander Oranje te zien dan in de eerste helft tegen Slowakije. De bondscoach oordeelde dat zijn ploeg voor rust zonder agressie speelde en vond het teleurstellend dat hij het team daar zelf op moest wijzen.

"Ik ben een coach die spelers naar oplossingen vraagt als we beelden van de wedstrijd terugkijken. Dat heb ik nu ook gedaan. Daarom heb ik de overtuiging dat mijn spelers nu weten wat ze moeten doen als tegen Italië dezelfde situatie ontstaat."

Mancini

Koemans collega Roberto Mancini deed een dag voor de oefeninterland tegen Oranje niet geheimzinnig en gaf zijn opstelling al prijs. De bondscoach van Italië kiest vooral voor jeugdige spelers.

Van alle basisspelers hebben alleen Andrea Belotti en Lorenzo Insigne ooit gescoord voor de viervoudig wereldkampioen. Ze kwamen samen tot negen doelpunten. Bovendien hebben alleen Belotti (17 interlands), Insigne (25 interlands) en Domenico Criscito (23 interlands) hebben meer dan elf interlands gespeeld.

"We zijn met iets nieuws bezig", aldus Mancini. "Zeker als je twee duels in drie dagen speelt, wil ik veel spelers aan het werk zien. Maar de wedstrijd tegen Frankrijk gaf misschien een betere indicatie van wat ik van plan ben."

De vriendschappelijke wedstrijd tussen Italië en Nederland begint maandag om 20.45 uur in Turijn.

Opstelling Italië: Perin; Zappacosta, Caldara, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne.