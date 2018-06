Huub Stevens treedt toe tot raad van toezicht Schalke 04

De 36-jarige bankier Mortiz Dörnemann neemt de andere vacante positie in de raad van toezicht van Schalke in. Voor de twee plaatsen waren vier kandidaten.

Stevens was van oktober 1996 tot juli 2002 en van september 2011 tot december 2012 trainer van Schalke. In 1997 won hij met de club uit Gelsenkirchen de UEFA Cup en in 2001 en 2002 de Duitse beker. De Limburger is sinds 1996 lid van Schalke 04.

Vorig seizoen was Stevens kort trainer van Roda JC. Hij wist de club voor de Eredivisie te behouden. In maart van dit jaar stopte Stevens met adviseurswerk voor Roda, omdat er in zijn ogen niet naar hem werd geluisterd.

Stevens bezocht vanwege zijn onvrede sinds december geen wedstrijden meer van Roda JC. De Limburgers degradeerden vorige maand na een nederlaag in de play-offs tegen Almere City FC naar de Eerste Divisie.