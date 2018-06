Geboren Haarlemmers Ebuehi en Ekong in definitieve WK-selectie Nigeria

Ebuehi dwong zijn plaats in de selectie af als speler van ADO Den Haag, waarmee hij afgelopen seizoen knap zevende werd in de Eredivisie. De 22-jarige rechtsback voetbalt volgend seizoen in Portugal voor Benfica.

Troost-Ekong begon zijn profloopbaan bij FC Groningen en kwam op huurbasis uit voor FC Dordrecht. De verdediger, die tussen 2011 en 2013 een aantal jeugdinterlands speelde voor Nederland, staat momenteel onder contract bij het Turkse Bursaspor.

Bij de verdedigers van Nigeria staat ook de naam Kenneth Omeruo. De 24-jarige rechtsback staat onder contract bij Chelsea en speelde op huurbasis voor ADO in het seizoen 2012/2013.

Musa

Ahmed Musa, oud-aanvaller van VVV-Venlo, heeft de schifting van bondscoach Gernot Rohr ook overleefd. Blikvangers in de selectie zijn aanvallers Victor Moses (Chelsea) en Alex Iwobi (Arsenal) en middenvelder John Obi Mikel (Tianjin).

Nigeria is op het WK in groep D ingedeeld met Argentinië, IJsland en Kroatië. De 'Super Eagles' bereikten in 1994, 1998 en 2014 de achtste finales op het mondiale eindtoernooi.