Dolberg, Schöne en Jörgensen in definitieve WK-selectie Denemarken

De Deense bondscoach Age Hareide moest nog vier spelers laten afvallen en koos daarbij voor verdedigers Andreas Bjelland (ex-FC Twente) en Peter Ankersen, middenvelder Mike Jensen en spits Nicklas Bendtner.

Door de afwezigheid van Bendtner moet Dolberg met Jörgensen gaan strijden om de spitspositie bij de Denen. De selectie van Hareide kent verder veel spelers die in de Eredivisie spelen of gespeeld hebben.

Naast Dolberg, Schöne en Jörgensen gaan namelijk ook Mathias Jörgensen (oud-PSV), Christian Eriksen, Michael Krohn-Dehli en Viktor Fischer (allemaal ex-Ajax) mee naar Rusland.

Denemarken is op het WK ingedeeld in groep C met Frankrijk, Australië en Peru. De eerste groepswedstrijd is op zaterdag 16 juni tegen de Peruanen. Een week eerder wordt nog geoefend tegen Mexico.

Nigeria

Ebuehi dwong zijn plaats in de selectie van Nigeria af als speler van ADO Den Haag, waarmee hij afgelopen seizoen knap zevende werd in de Eredivisie. De 22-jarige rechtsback speelt volgend seizoen voor Benfica.

Troost-Ekong begon zijn profloopbaan bij FC Groningen en kwam op huurbasis uit voor FC Dordrecht. De verdediger, die tussen 2011 en 2013 een aantal jeugdinterlands speelde voor Nederland, staat momenteel onder contract bij het Turkse Bursaspor.

Bij de verdedigers van Nigeria staat ook de naam Kenneth Omeruo. De 24-jarige rechtsback staat onder contract bij Chelsea en speelde op huurbasis voor ADO in het seizoen 2012/2013.

Ahmed Musa, oud-aanvaller van VVV-Venlo, heeft de schifting van bondscoach Gernot Rohr ook overleefd. Blikvangers in de selectie zijn aanvallers Victor Moses (Chelsea) en Alex Iwobi (Arsenal) en middenvelder John Obi Mikel (Tianjin).

Nigeria is op het WK in groep D ingedeeld met Argentinië, IJsland en Kroatië. De 'Super Eagles' bereikten in 1994, 1998 en 2014 de achtste finales op het mondiale eindtoernooi.

Rusland

Ook gastland Rusland bracht zondag de definitieve WK-selectie naar buiten. In het 23-koppige keurkorps van bondscoach Stanislav Cherchesov is ruimte voor onder anderen Fedor Smolov, die in 2010 een half seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde.

Doelman Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), verdedigers Roman Neustädter (Fenerbahçe) en Konstantin Rausch (Dinamo Moskou) en middenvelder Aleksandr Tashaev (Dinamo Moskou) zaten wel in de voorlopige selectie, maar zijn op het laatste moment afgevallen.

Rusland is het op WK in eigen land ingedeeld in groep A met Egypte, Saudi-Arabië en Uruguay.