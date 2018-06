Bondscoach Löw ergert zich aan eigen ploeg na oefenverlies Duitsland

In de stromende regen in Klagenfurt kwam Duitsland via Mesut Özil nog wel op voorsprong, maar na rust bogen Martin Hinteregger en Alessandro Schöpf voor eigen publiek de wedstrijd om.

"Ik heb me zitten ergeren", mopperde Löw op de persconferentie. "Niet zo zeer aan de nederlaag, maar wel aan de manier waarop we gespeeld hebben."

"We verloren ontzettend vaak de bal. Veel meer dan normaal. Ook misten we kansen. Veel dingen gingen mis vandaag. Dit maakt me boos."

Löw zegt veel van de wedstrijd geleerd te hebben. "Er moet de komende tijd een hoop verbeteren. Gelukkig hebben we nog veertien dagen. Een oefenwedstrijd verliezen in aanloop naar een WK is ook niet ongebruikelijk." Duitsland oefent voor de start van het toernooi nog tegen Saudi-Arabië.

Neuer

Een lichtpuntje voor de coach was het optreden van Manuel Neuer. De doelman van Bayern München was door een blessure lange tijd afwezig en de wedstrijd tegen Oostenrijk moest duidelijk maken of hij het WK zou halen.

"Het was een geslaagde comeback", oordeelde Löw. "Manuel verrichtte twee of drie goede reddingen. Ik ben heel blij hoe hij het vandaag gedaan heeft. En hij had helemaal geen last meer van zijn blessure."

Duitsland speelt over twee weken de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Mexico. Zuid-Korea en Zweden zijn de andere tegenstanders in groep F.