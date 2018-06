Martens en Barcelona winnen diep in blessuretijd Spaanse beker

In de blessuretijd van de verlenging werd Mariona Caldentey de matchwinner voor Barça, waar Martens 120 minuten binnen de lijnen stond. De finale werd bezocht door 12.000 toeschouwers.

Vorig jaar was Barcelona in de bekerfinale ook al te sterk voor Atlético. De ploeg uit Catalonië won toen met 4-1. Barcelona won de beker in totaal zes keer, net als stadgenoot Espanyol en Levante.

Vorige maand troefde Atlético de ploeg van de wereldvoetbalster van het jaar nog wel af in de Spaanse titelstrijd. Het was Martens' eerste seizoen in dienst van Barcelona, dat haar overnam van het Zweedse FC Rosengard.