Neymar krijgt als invaller tegen Kroatië eerste speelminuten sinds februari

De duurste voetballer ter wereld is net op tijd fit geraakt voor het WK, maar Tite wil wel voorzichtig omspringen met zijn grootste ster. De bondscoach houdt de nummer 10 van de 'Seleção' daarom tegen de Kroaten aanvankelijk op de bank.

"Hij zit nog in een opbouwproces, daarom begint hij niet in de basis", zei Tite in het stadion van Liverpool. "Neymar komt er in de tweede helft wel in, maar hoe lang hij gaat spelen, weet ik nog niet.'"

De Brazilianen bereiden zich in Londen voor op het WK. Ze zijn met de trein naar Liverpool gereisd voor de oefeninterland.

Volgende week zondag speelt de vijfvoudig wereldkampioen nog een vriendschappelijke wedstrijd met Oostenrijk in Wenen. Op 17 juni speelt Brazilië zijn eerste WK-wedstrijd tegen Zwitserland.