Ajax Vrouwen prolongeert KNVB-beker met zege op PSV

Daarmee pakt de ploeg van trainer Benno Nihom wederom de dubbel. Vorige week maandag prolongeerde Ajax de landstitel dankzij een 2-1 zege op FC Twente.

Vorig jaar won Ajax de bekerfinale ook al van PSV, dat toen een 2-0 nederlaag incasseerde. Dankzij treffers van Stefanie van der Gragt en de naar Everton vertrekkende Inessa Kaagman leidde Ajax zaterdag halverwege met 2-0.

De ploeg uit Eindhoven bracht na een uur de spanning terug via invaller Vanessa Susanna, maar in de slotfase vloog een voorzet van Liza van der Most via het been van PSV-verdediger Kristina Erman in het doel: 3-1.

Het is de derde keer dat Ajax de beker wint. Ook in 2014 werd PSV - dat de prijs nog nooit won - in de finale verslagen (2-1).

Met drie eindzeges evenaren de Amsterdammers ADO Den Haag, Ter Leede, KFC en KFC'71. Saestum en Fortuna Wormerveer zijn recordhouder met vier zeges in de KNVB-beker voor vrouwen, waarvan in 1981 de eerste editie werd gespeeld.