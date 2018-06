Duitsland verliest bij rentree Neuer van Oostenrijk, België niet langs Portugal

Oostenrijk boekte in het kletsnatte Klagenfurt de eerste zege sinds 32 jaar op het grote buurland. Door hevige regenval werd de aftrap van de wedstrijd met ruim anderhalf uur uitgesteld.

Bij de regerend wereldkampioen maakte Manuel Neuer zijn rentree in een officiële wedstrijd sinds hij in september een zware voetblessure opliep. Hij werd in de 53e minuut geklopt door Martin Hinteregger, die vanuit een moeilijke hoek raak schoot na een hoekschop en in de 69e minuut door een uithaal van een meter of tien van Alessandro Schöpf.

Daarmee maakte Oostenrijk de vroege openingstreffer van Mesut Özil ongedaan. Duitsland begon nog aardig aan de wedstrijd, maar ging steeds slordiger spelen.

Vrijdag speelt Duitsland nog vriendschappelijk tegen Saudi-Arabië, voordat het op 17 juni aan het WK begint met een wedstrijd tegen Mexico.

België

België kwam in eigen huis niet langs Porutgal 0-0, dat in Brussel aantrad zonder Cristiano Ronaldo. Bij de thuisploeg deden de meeste grote namen wel mee.

Vroeg in de tweede helft verliet de Belgische verdediger Vincent Kompany met een (ogenschijnlijk lichte) blessure het veld. Het is nog onduidelijk wat de speler van Manchester City mankeert.

In tien kwalificatieduels maakten de 'Rode Duivels' liefst 43 treffers, maar tegen Portugal kreeg de ploeg van bondscoach Roberto Martinez nauwelijks kansen.

België speelt in aanloop naar het WK nog teegn Egypte en Costa Rica. Portugal oefent alleen nog tegen Algerije.

Engeland

Engeland kwam op Wembley al in de achtste minuut op voorsprong. Uit een hoekschop van Kieran Trippier kopte verdediger Gary Cahill hard raak.

Nadat Jesse Lingard en Raheem Sterling (twee) grote kansen onbenut hadden gelaten, verdubbelde Harry Kane kort voor rust de marge. De aanvoerder van Engeland zag zijn houdbare schot door de handen van de grabbelende doelman Francis Uzoho gaan.

ADO Den Haag-verdediger Tyronne Ebuehi speelde als invaller de volledige tweede helft bij de bezoekers. Direct na rust kwam Nigeria terug in de wedstrijd via Alex Iwobi, die de rebound benutte nadat Odion Ighalo de paal trof. Daarna werd er door beide ploegen niet meer gescoord.

Nigeria speelt woensdag nog vriendschappelijk tegen Tsjechië, voordat het op 16 juni aan het WK begint met een wedstrijd tegen Kroatië.

Engeland speelt twee dagen later zijn eerste WK-wedstrijd tegen Tunesië. Donderdag speelt de ploeg van bondscoach Gareth Southgate nog een oefenduel met Costa Rica.

Denemarken

WK-deelnemers Zweden en Denemarken kwamen in Solna niet tot scoren: 0-0. Bij de Denen begon Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen in de basis. Hij werd in de 73e minuut vervangen door Ajacied Kasper Dolberg.

Ajax-middenvelder Lasse Schöne mocht als invaller een halfuur meespelen. In een wedstrijd zonder veel hoogtepunten kreeg Denemarken de meeste kansen.