Ex-Ajacied Lodeiro valt op laatste moment af voor WK-selectie Uruguay

Bondscoach Oscar Tabárez had ook slecht nieuws voor Federico Valverde van Deportivo La Coruña en Gastón Ramírez van Sampdoria. De 29-jarige Lodeiro speelt tegenwoordig in de Amerikaanse MLS bij Seattle Sounders.

De middenvelder, die tussen 2010 en 2012 bij Ajax speelde, heeft vijftig interlands achter zijn naam staan. Hij was wel actief op de WK's van 2010 en 2014.

Bij het toernooi in Zuid-Afrika kreeg Lodeiro een rode kaart tegen Frankrijk en brak hij later in het toernooi zijn voet, zodat hij niet in de halve finale tegen Oranje (3-2-verlies) kon spelen. Vier jaar later speelde Lodeiro alle vier de wedstrijden mee bij de tweevoudig wereldkampioen.

Met Luis Suárez (FC Barcelona) en Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) beschikt Uruguay over twee van de meest trefzekere spitsen van de Europese velden. Andere bekende namen in de ervaren groep zijn doelman Fernando Muslera en de verdedigers Diego Godin, Martin Cáceres en Maximiliano Pereira.

PSV'er Gastón Pereiro hoopte ook op deelname aan het WK, maar voor hem had Tabárez al geen plek in de voorselectie. De Zuid-Amerikaanse ploeg zit op het WK in groep A bij Egypte, gastland Rusland en Saudi-Arabië.

Definitieve selectie Uruguay

Keepers: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco da Gama), Martín Campaña (Independiente).

Verdedigers: Diego Godín (Atlético Madrid), Sebastián Coates (Sporting Lissabon), José María Giménez (Atletico Madrid), Maximiliano Pereira (FC Porto), Gastón Silva (Independiente), Martín Cáceres (Lazio), Guillerma Varela (Peñarol).

Middenvelders: Nahitan Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matías Vecino (Internazionale), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Monterrey), Giorgian De Arrascaeta (Belo Horizonte).

Aanvallers: Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodríguez (Peñarol), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suárez (FC Barcelona).